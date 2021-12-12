Париж, , 22:02 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Монако». Матч 18-го тура французской Лиги 1 2021/22 пройдет в Париже на стадионе «Стад де Пренс» и начнется в 22:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Александр Головин

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен» (расстановка 4−3-3): Джанлуиджи Доннарумма — Ашраф Хакими, Маркиньос, Абду Диалло, Хуан Бернат — Марко Верратти, Джорджиньо Вейналдум, Идрисса Гейе — Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе.

«Монако» (расстановка 4−2-3−1): Александр Нюбель — Кайе Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе — Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана — Желсон Мартинш, Александр Головин, Софьян Диоп — Виссам Бен-Йеддер.

В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в 21-м матче за «Монако» во всех турнирах. На счету футболиста три забитых мяча и пять результативных передач.