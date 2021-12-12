Мадрид, 12 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Сегодня, 12 декабря, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится центральный матч семнадцатого тура испанской Примеры сезона 2021/22 «Реал» — «Атлетико». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Антон Зайцев Карим Бензема

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Атлетико»: Ян Облак, Фелипе Монтейро, Марио Эрмосо Кансеко, Жоффрей Кондогбья, Маркос Льоренте, Коке, Родриго де Пауль, Янник Феррейра Карраско, Матеус Кунья, Антуан Гризманн, Анхель Корреа.

Последний матч «Реала» с «Атлетико» состоялся 7 марта 2021 года и завершился со счетом 1:1. В том матче забитыми мячами отметились Луис Суарес (15' Маркос Льоренте) и Карим Бензема (88' Каземиро).

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Себиан | Рубен Поррас Рико.

На данный момент «Реал» с двенадцатью победами и 39-ю очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. «Матрасники» с 29-ю очками располагаются тремя строчками ниже.