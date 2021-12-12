Тирасполь, 12 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В Приднестровье завершилось голосование на выборах президента, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Елена Городецкая.

ИА REGNUM Выборы

«В 20:00 (21:00 мск) закрылись все участки. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в избирательных бюллетенях значатся имена двух кандидатов — действующего президента Вадима Красносельского и депутата совета Григориополя Сергея Пынзаря.

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