Вашингтон, 12 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. 11 декабря стриминговый сервис Netflix объявил о запуске новостного сайте Tudum, который будет посвящен публикации новостей о грядущих премьерах и эксклюзивным интервью с актерами, режиссерами и сценаристами.

Jade87 Netflix

В своем Twitter-аккаунте Netflix назвал новый сайт «пропуском за кулисы», с помощью которого у зрителей появится возможность больше узнать о любимых фильмах и сериалах. На данный момент платформа поддерживает только английский язык, однако разработчики обещали в ближайшее время добавить больше языков для пользователей из разных стран.

Ранее сообщалось, что Netflix анонсировал второй сезон аниме-сериала «Dota: Кровь дракона», который станет доступен для просмотра 6 января 2022 года. Все эпизоды второго сезона выйдут одновременно.