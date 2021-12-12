Эйлат, 12 декабря 2021, 21:48 — REGNUM В Израиле стартовал 70-й международный конкурс «Мисс Вселенная» (Miss Universe), мероприятие проходит в специальном павильоне на закрытой территории эйлатского порта.

Корона для победительницы конкурса «Мисс Россия»
Корона для победительницы конкурса «Мисс Россия»
Алексей Бондаренко
«Это большое международное событие. Во время пандемии нас выбрали как [государство], которое может провести подобное мероприятие, так как мы зеленая страна (по уровню вакцинации и заболеваемости)», — цитирует ТАСС министра туризма Израиля Йоэля Развозова.

Для участников мероприятия разработан специальный механизм, который позволяет безопасно участвовать в конкурсе, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, представительница России победила на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» только один раз. В 2002 году обладательницей данного титула стала Оксана Федорова.