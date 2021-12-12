Эйлат, 12 декабря 2021, 21:48 — REGNUM В Израиле стартовал 70-й международный конкурс «Мисс Вселенная» (Miss Universe), мероприятие проходит в специальном павильоне на закрытой территории эйлатского порта.
Для участников мероприятия разработан специальный механизм, который позволяет безопасно участвовать в конкурсе, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, представительница России победила на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» только один раз. В 2002 году обладательницей данного титула стала Оксана Федорова.