Кишинёв, , 21:42 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 257 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 369 659 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 354 258 человек.

Отмечается, что в Молдавии от COVID-19 скончались 9368 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на заседании заявила, что эпидситуация в Молдавии начала улучшаться, но нет гарантий, что не последуют новые волны пандемии.