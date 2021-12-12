В Турции сообщили о ликвидации трех представителей РПК в Ираке и Сирии
Анкара, 12 декабря, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Трех представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировали на севере Ирака и Сирии представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что один боевик был ликвидирован ударом БПЛА в районе Авашин на севере Ирака. Кроме того, отметили в министерстве, турецкий спецназ нейтрализовал двух боевиков на севере Сирии.
О том, где именно были проведены военные операции, не сообщается.
Напомним, деятельность РПК в Турции запрещена. Члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.