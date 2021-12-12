Анкара, 12 декабря, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Трех представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировали на севере Ирака и Сирии представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что один боевик был ликвидирован ударом БПЛА в районе Авашин на севере Ирака. Кроме того, отметили в министерстве, турецкий спецназ нейтрализовал двух боевиков на севере Сирии.

О том, где именно были проведены военные операции, не сообщается.

Напомним, деятельность РПК в Турции запрещена. Члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.