Москва, , 21:24 — REGNUM 23-летний российский фланговый нападающий «Спартака» Александр Ломовицкий может в январе покинуть московский клуб. На футболиста, по информации издания «Спорт-Экспресс», претендует казанский «Рубин».

Александр Ломовицкий Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что клуб действительно ведет переговоры с «красно-белыми» на предмет трансфера Ломовицкого.

Александр Ломовицкий не способен конкурировать с Квинси Промесом и Зелимханом Бакаевым за место в стартовом составе. В текущем сезоне российский футболист провел на поле лишь 460 минут, в основном выходя на замену в середине вторых таймов.

Текущее соглашение воспитанника «красно-белых» с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Александра Ломовицкого в 1,5 миллиона евро.