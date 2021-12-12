Киев, 12 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Стратегия Североатлантического альянса по России не работает. Об этом заявил 12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Financial Times.

President.gov.ua Алексей Резников

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По словам главы украинского военного ведомства, страны военного блока старались не «провоцировать» Россию.

«Стратегия (НАТО)… не работает и не будет работать», — сказал Резников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился с призывом к странам Запада сдержать Россию от якобы готовящегося ею «полномасштабного вторжения».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ходе составившегося 7 декабря разговора в формате видеосвязи президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что находящиеся на своей территории российские войска никому не угрожают.