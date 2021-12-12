Казань, 12 декабря, 2021, 21:16 — ИА Регнум. 12 декабря во время матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (2:4) нападающий казанского хоккейного клуба Дмитрий Воронков потерял сознание.

Ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

На 37-й минуте после столкновения с хоккеистом «Салават Юлаева» Петром Хохряковым Воронков ударился лицом об лед и потерял сознание. Площадку нападающий покинул на носилках. Также на сайте казанского клуба сообщили, что у игрока открылось кровотечение.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Воронков включен в состав сборной России на Кубок Первого Канала.

«Салават Юлаев», одержав 21-ю победу и набрав 51 очко, обошел «Ак Барс» и поднялся на третье место в турнирной таблице восточной конференции. «Ак Барс» с тем же количеством очков опустился на четвертую позицию.