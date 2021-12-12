Лондон, , 21:12 — REGNUM В Великобритании на фоне активного распространения штамма «Омикрон» повысили степень исходящей от коронавируса угрозы с третьего уровня до четвертого (всего пять). Об этом говорится в совместном заявлении санитарных врачей Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как говорится в документе, первичные анализы показывают, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее, чем «Дельта», при этом эффективность вакцин при предотвращении инфицирования в случае с новой разновидностью снижается.

Санитарные врачи призвали жителей Британии как можно скорее пройти курс ревакцинации, а также носить медицинские маски в общественных местах, регулярно сдавать тесты на COVID-19 и уходить на самоизоляцию при возникновении симптомов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач московской ГКБ №52Марьяна Лысенко отметила, что в столице России наиболее распространены штамм коронавируса «Дельта» и уханьский штамм, при этом штамм «Омикрон» пока «ничем существенным не пугает».

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