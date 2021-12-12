Мадрид, , 21:10 — REGNUM 12 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что главной целью мадридского «Реала» на зимнее трансферное окно является сохранение в составе 20-летнего нападающего сборной Бразилии Родриго. «Сливочные» будут отклонять все предложения по аренде или покупке футболиста.

Мадридский «Реал»

Ранее сообщалось, что в подписании Родриго заинтересован «Ливерпуль», который начинает подыскивать замену Роберто Фирмино.

В текущем сезоне Родриго принял участие в девятнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Примечательно, что в Лиге чемпионов бразилец отмечается почти в каждом матче.

Родриго перешел в «Реал» 1 июля 2019 года из «Сантоса» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.