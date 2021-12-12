Флоренция, Италия, , 21:05 — REGNUM Украинский тренер московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями о карьере 30-летнего нападающего «Фиорентины» и экс-форварда сборной России Александра Кокорина: «Кокорин сам должен решить, что ему делать. Самое главное, чтобы не было травм. Он уехал поздно. У Саши карьера не закончена. Лет пять он еще может играть на нормальном уровне. Ему только надо найти себя», — цитирует Воронина издание «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Александр Кокорин из-за многочисленных травм и плохой физической формы принял участие лишь в четырех матчах за «фиалок» в рамках итальянской Серии А, проведя на поле 28 минут. При этом Кокорин получает одну из самых высоких зарплат. Больше получают лишь Хосе Кальехон и Никола Миленкович.

Кокорин покинул «Спартак» и перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Клуб из Флоренции заплатил за трансфер 30-летнего нападающего 4,5 миллиона евро.