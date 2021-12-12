Вена, 12 декабря 2021, 21:03 — REGNUM Действующий в Австрии локдаун перестанет распространяться на привитых, а также переболевших COVID-19. Об этом 12 декабря передает Австрийское представительство по туризму. Отмечается, что выход из локдауна будет поэтапным. С 12 декабря возможны турпоездки в Тироль, Бургенланд, Форарльберг, а 17 декабря закончится локдаун в Верхней Австрии, 20 декабря откроются туручреждения в Вене. При этом ношение масок в общественных местах и общественном транспорте останется обязательным.
«Главное об Афганистане»
В Австрии сняли локдаун для привитых от COVID-19
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.