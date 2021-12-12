Вена, , 21:03 — REGNUM Действующий в Австрии локдаун перестанет распространяться на привитых, а также переболевших COVID-19. Об этом 12 декабря передает Австрийское представительство по туризму. Отмечается, что выход из локдауна будет поэтапным. С 12 декабря возможны турпоездки в Тироль, Бургенланд, Форарльберг, а 17 декабря закончится локдаун в Верхней Австрии, 20 декабря откроются туручреждения в Вене. При этом ношение масок в общественных местах и общественном транспорте останется обязательным.