Москва, , 20:59 — REGNUM 12 декабря московский «Локомотив» благодаря голам Константина Марадишвили (71') и Гирано Керка (75' Дмитрий Рыбчинский) одержал уверенную победу над «Уфой» со счетом 2:0. Матч 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 проходил в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Марадишвили забивает в ворота Урала Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Желтые карточки получили Дмитрий Баринов (11'), Кирилл Зинович (31'), Эрвинг Джо Ботака-Иобома (39'), Сергей Бабкин (41') и Филип Мрзляк (53'). На матче работала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Статистика матча («Локомотив"/ «Уфа»)

Удары 9/7

Удары в створ 7/4

Владение 59%/41%

Угловые 4/3

Нарушения 12/14

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Тикнизян, 51'), Баринов, Насименто, Рыбус, Марадишвили, Бабкин, Зинович, Керк, Смолов, Рыбчинский (Борисенко, 87').

«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Милетич, Ботака-Иобома (Саплинов, 46'), Журавлев, Фищенко, Мрзляк (Ахатов, 84'), Камилов (Голубев, 77'), Алиев (Сухов, 85'), Агаларов.

«Локомотив», одержав седьмую победу и набрав 28 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с шестнадцатью очками осталась в зоне вылета на пятнадцатом месте.