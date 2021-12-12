Краснодар, 12 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. 12 декабря в Краснодаре состоялся матч 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар» — «Нижний Новгород». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Впервые в истории противостояния этих команд матч завершился без забитых мячей.

ФК «Краснодар»

Ничья позволила «Нижнему Новгороду» набрать девятнадцать очков и приблизиться к выходу из зоны вылета. «Краснодар» с 29-ю очками по итогам 18-го тура опустился на четвертое место, пропустив вперед ЦСКА.

Статистика матча («Краснодар"/ «Нижний Новгород»)

Удары 10/3

Удары в створ 5/2

Владение 74%/26%

Угловые 7/3

Нарушения 14/9

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Мартынович, Чернов, Спаич (Стоцкий, 65'), Якимов, Сперцян, Кривцов, Классон, Ионов (Рейхмен, 83'), Ильин (Апеков, 83').

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Юлдашев, Миладинович, Гоцук, Козлов, Калинский, Шарипов (Сапета, 69'), Горбунов (Пенчиков, 88'), Сулейманов, Балай (Косарев, 83').