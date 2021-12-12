Киев, , 20:58 — REGNUM Алексей Резников — министр обороны Украины — заявил, что рассчитывает на получение вооружения от США. Об этом 12 декабря пишет Financial Times.

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Газета отмечает, что Резников «очень оптимистично» настроен относительно получения ракет и иного оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров «после проведения переговоров с союзниками».

При этом он не смог подтвердить, поступит ли вооружение быстро.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что украинские военные на этой неделе получат партию стрелкового оружия и боеприпасов — последнюю часть военной помощи в $60 млн, утвержденную в 2021 г. президентом США Джо Байденом.

США поставляют Украине широкий спектр техники и оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.