Норильск, Красноярский край, , 20:54 — REGNUM Возгорание произошло в лаборатории контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода. Об этом сообщили ТАСС в компании «Норильский никель».

Пожарные

ЧП произошло в воскресенье, 12 декабря, в Норильске. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека (получили легкие травмы).

«В лаборатории … завода произошла серия хлопков внутри вытяжного шкафа, — сообщили в компании. — В результате произошло возгорание в помещении».

Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.