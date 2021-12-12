Архангельск, , 20:52 — REGNUM В Архангельске сегодня, 12 декабря, состоялся митинг против QR-кодов. В несогласованной властями акции приняли участие около ста человек.

QR-код ИА REGNUM

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По данным СМИ, в самом начале мероприятия правоохранители задержали двух активистов — Владимира Когута, Сергея Антуфьева и Илью Лешукова. После этого группа митингующих собралась у отделения полиции с требованиями освободить участников акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области было собрано свыше 23 тысяч подписей против федеральных законов о введении QR-кодов, 8,7 тысяч из них собрали местные коммунисты.