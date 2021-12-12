Ростов-на-Дону, , 20:51 — REGNUM В Ростовской области ищут родственников погибшего красноармейца Фёдора Егоровича Зацарного. Его останки были подняты в Калужской области, сообщил на своей странице в Facebook руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё один герой возвращается с войны домой. Боец был найден с медальоном в районе Варшавского шоссе на южном склоне высоты 269,8 у деревни Цветовка Барятинского района Калужской области. Смертную записку героя удалось прочитать с помощью специалистов лаборатории «Солдатский медальон», — написал Кудряков.

Красноармеец был призван на фронт из Фёдоровского района Ростовской области. Сегодня это село Фёдоровка Неклиновского района.