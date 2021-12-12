Анадырь, , 20:49 — REGNUM Суд на Чукотке постановил арестовать экс-председателя региональной думы Александра Маслова по статье о превышении должностных полномочий, срок ареста не уточняется. Об этом 12 декабря сообщает СУ СК РФ по региону. Заключить Маслова под стражу ходатайствовало следствие, при этом экс-председатель думы заявил о своей невиновности. Его обвиняют по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), предельное наказание — до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, находясь на посту председателя чукотской думы, Маслов с 2019 по 2021 гг. самолично принимал «незаконные решения о поощрении и премировании самого себя». Размеры премиальных значительно превышали объем установленных Советом региональной думы. Бюджету Чукотского АО причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 млн рублей, отметили в ведомстве.