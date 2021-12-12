Токио, , 20:48 — REGNUM 10 декабря в рамках ежегодного мероприятия The Game Awards 2021 была анонсирована новая компьютерная игра Slitterhead в жанре хоррор. За разработку игры будет отвечать японская студия Bokeh, созданная Кейитиро Тоямой, работавшей над проектом Silent Hill, когда еще был частью студии Konami.

Также было объявлено, что релиз игры состоится не раньше 2023 года. Отмечается, что продукт будет поддерживать на ПК и максимально возможном количестве игровых консолей.

Первая игра серии Silent Hill вышла 31 января 1999 года и на данный момент насчитывает девять игр основной серии. В 2006-м году по мотивам Silent Hill вышел одноименный фильм от режиссера Кристофа Ганса.