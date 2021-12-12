Доха, 12 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Журналисты издания Al Jazeera назвали пять технических устройств, которые бросают вызов законам физики. Первое место в рейтинге занимает магнитный шар с подсветкой, светодиодный энергосберегающий глобус позволяет оценить красоту нашей планеты.

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Отмечается, что устройство работает на магнитной силе, заставляющей шар парить в воздухе, напоминая о футуристичных гаджетах.

Далее в списке идет магнитная платформа для переноски вещей. Их можно выставить на всеобщее обозрение, поместив на магнитно-левитационную платформу, передает ИноСМИ.

На третье место журналисты поставили левитирующую лампу. Она автоматически вращается, когда зависает в воздухе, что делает ее удивительным техническим устройством.

На четвертом месте — лампа «Плавающая луна» с зарядной площадкой. Лампа плавает и вращается в воздухе с помощью смартфона. Все, что необходимо сделать, это включить лампу и положить телефон на зарядную площадку.

Замыкает пятерку гаджетов антигравитационные часы. Они создают иллюзию, что вода течет вверх. Кроме того, эти антигравитационные часы оснащены очистителем воздуха.