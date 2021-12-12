Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 20:45 — ИА Регнум. На уходящей неделе Единая дежурная диспетчерская служба Ростова-на-Дону приняла более 21 тыс. звонков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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Больше всего вызовов зарегистрировано в службу скорой медицинской помощи — 3 329 звонков, а также в службу полиции — 1 197 звонков.

Диспетчеры оперативной группы мониторинга по коронавирусу приняли 623 обращения от горожан.