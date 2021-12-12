Луганск, , 20:38 — REGNUM Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не исключает провокаций с использованием БПЛА со стороны ВСУ. Об этом 12 декабря заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, «с целью обвинения ЛНР в нарушении режима прекращения огня» ВСУ продолжают готовить постановочные провокации». Он добавил, что на позиции 17-го батальона 57-й бригады ВСУ прибыл расчет БПЛА, с задачей сброса взрывных устройств в жилых районах населенного пункта Муратово (подконтрольного Киеву).

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ.