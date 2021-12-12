Санкт-Петербург, 12 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Футболисты петербургского «Зенита», сыгравшие вничью с московским «Динамо» (1:1) в восемнадцатого туру Российской Премьер-лиги (РПЛ), уходят на перерыв лидерами в турнирной таблице. Об этом сообщил форвард петербургского клуба Артём Дзюба в своём Instagram.

Кирилл Венедиктов Артём Дзюба

«Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами (Челси) выбила и уехал восстанавливаться, — написал Дзюба. — Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!«

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря футболисты «Динамо» (Москва) сыграли вничью с «Зенитом» (Санкт-Петербург) в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилось со счетом 1:1.