Москва, , 20:30 — REGNUM Потепление в столице России, Москве, сменится морозами и снегопадами, уже через неделю высота сугробов в мегаполисе превысит норму вдвое. Об этом 12 декабря сообщил РИА Новости Евгений Тишковец — ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» .

Ударившие накануне аномальные холода сменятся в предстоящую неделю теплым «дыханием Атлантики», что вернет температурные показатели в норму, и даже превысит её, отметил он.

По его словам, в первой половине недели ночная температура воздуха повысится до −1…−6 градусов, в дневные часы столбики термометров будут подбираться к нулевой отметке.

Однако с наступлением следующих выходных зима вернет пошатнувшиеся позиции: ночами похолодает до −5…−10, днем — не выше −1…−6, что укладывается в норму декабря.

При этом североатлантический циклон принесет обильные снегопады, благодаря чему сугробы вырастут до 25−30 см, что в 2 раза больше нормы.