Памплона, Испания, 12 декабря, 2021, 20:18 — ИА Регнум. 12 декабря в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра» состоялся матч семнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 по футболу «Осасуна» — «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Барселона»

Первый мяч на двенадцатой минуте встречи забил 19-летний испанский центральный полузащитник Николас Гонсалес после передачи Гави — 0:1. Через две минуты Давид Гарсия Субирия восстановил равновесие в счете — 1:1. В дебюте второго тайма марокканский нападающий Абде Эззалзули вновь вывел «сине-гранатовых» вперед — 1:2. В конце матча вышедший на замену Чими Авила спас хозяев от поражения — 2:2.

Статистика матча («Осасуна"/ «Барселона»)

Удары 8/10

Удары в створ 3/2

Владение 38%/62%

Угловые 6/5

Нарушения 16/16

Составы команд:

«Осасуна»: Эррера, Крус, Гарсия, Субирия, Видаль (Вальдес, 74'), Монкайола, Баржа (Авила, 68'), Гарсия (Брашанац, 68'), Торро, Санчес (Торрес, 74'), Гарсия (Будмир, 68').

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Юмтити, Бускетс, де Йонг, Гави, Гонсалес (Мингеса, 73'), Дембеле (Коутиньо, 81'), Эззалзули (Ютлга, 90'), Де Йонг.

«Барселона», упустив победу, набрала 24 очка и по итогам семнадцатого тура опустилась на восьмую строчку. «Осасуна» с 22-мя очками расположилась двумя позициями ниже.