Луганск, 12 декабря, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Провокационный удар по селу Муратово с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) готовят представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 12 декабря официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«На позиции семнадцатого батальона 57-й бригады (ВСУ) прибыл расчет БПЛА с задачей сброса взрывных устройств в жилых районах населенного пункта Муратово, находящегося под контролем ВСУ», — сказал он.

Филипоненко добавил, что жителям села, подконтрольного ВСУ, нужно «проявлять бдительность».

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что второй военнослужащий ДНР скончался в больнице после взрыва боеприпаса, сброшенного беспилотником украинских вооружённых сил под Донецком.