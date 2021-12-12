Лондон, , 20:09 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки зарегистрировано 1239 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 12 декабря сообщает Sky News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что 1196 новых случаев зафиксировали в Англии, еще 38 человек в Шотландии и пять — в Северной Ирландии.

Таким образом, количество выявленных случаев нового штамма в Великобритании достигло 3137 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября.

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