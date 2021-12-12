Кентукки, США, 12 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В американском штате Кентукки в результате торнадо погибли, по последним данным, более 80 человек. Об этом заявил 12 декабря губернатор штата Энди Бешир в эфире телеканала CNN.

NOAA Photo Library Торнадо

«Мы потеряли более 80 жителей», — сообщил губернатор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил лидеру США Джо Байдену телеграмму в связи с гибелью людей из-за торнадо в Кентукки.