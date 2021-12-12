Абуджа, 12 декабря 2021, 19:58 — REGNUM Власти Нигерии намерены ввести запрет на въезд в страну из Канады, Великобритании, Аргентины и Саудовской Аравии, ранее внесших Нигерию в свои красные списки государств из-за штамма «Омикрон». Об этом 12 декабря заявил министр авиации Нигерии Хади Сирика.
Он уточнил, что соответствующее решение правительства может быть принято уже в ближайшие три дня.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября.
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