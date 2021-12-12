Кабул, , 19:52 — REGNUM Всемирный банк сообщает, что страны-доноры согласились предоставить 280 млн долларов с заблокированных счетов Афганистана агентствам ООН по оказанию помощи в Афганистане на продукты питания и медицинское обслуживание.

Афганистан сталкивается с широкомасштабным гуманитарным и экономическим кризисом, который усугубляется прекращением помощи международным сообществом талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Три миллиона детей в Афганистане недоедают.

Всемирная продовольственная организация предупреждает, что более половины населения Афганистана находятся под угрозой голода. Эта ситуация возникла из-за того, что погибла часть урожая пшеницы и вызванным этим ростом цен. В то же время приостановка экономической помощи Запада стране после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилила экономический кризис.

Западные страны отказались признать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соединенные Штаты и другие страны заморозили афганские активы на сумму около 10 миллиардов долларов, а Международный валютный фонд перекрыл доступ Афганистану к финансовым ресурсам.

280 миллионов долларов должны быть выделены из Целевого фонда реконструкции Афганистана и переданы Мировой продовольственной программе и ЮНИСЕФ для оказания помощи в Афганистане.

Всемирный банк заявляет, что обе международные организации присутствуют в Афганистане и обладают материально-техническими возможностями для оказания помощи стране «в соответствии с их собственной политикой и подходами».

100 миллионов долларов будут переданы в ЮНИСЕФ на медицинские услуги, а 180 миллионов долларов будут переданы Всемирной продовольственной программе на оказание продовольственной помощи.