Лестер, Великобритания, 12 декабря 2021, 19:49 — REGNUM 12 декабря в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» в матче шестнадцатого туре регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0.
Забитыми мячами в составе «лис» отметились Юри Тилеманс (39' пенальти, 81' Джеймс Мэддисон), Патсон Дака (57' Харви Барнс) и Джеймс Мэддисон (85' Патсон Дака).
Статистика матча («Лестер Сити"/ «Ньюкасл»)
Удары 8/12
Удары в створ 5/3
Владение 47%/53%
Угловые 4/6
Нарушения 9/16
Составы команд:
«Лестер Сити»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс (Сумаре, 6'), Кастань, Томас, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 71'), Мэддисон (МакАтир, 88'), Дьюсбери-Холл, Дака.
«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Манкильо, Льюис (Мерфи, 62'), Шелви (Ритчи, 85'), Уиллок, Алмирон (Фрэйзер, 62'), Сен-Максимен, Жоэлинтон, Уилсон.
Эта победа стала для команды Брендана Роджерса восьмой в текущем сезоне АПЛ. «Лисы», набрав 22 очка, поднялись на восьмое место. «Ньюкасл» с девятью очками остался на предпоследней девятнадцатой строчке в зоне вылета.