Лестер, Великобритания, , 19:49 — REGNUM 12 декабря в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» в матче шестнадцатого туре регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Забитыми мячами в составе «лис» отметились Юри Тилеманс (39' пенальти, 81' Джеймс Мэддисон), Патсон Дака (57' Харви Барнс) и Джеймс Мэддисон (85' Патсон Дака).

Статистика матча («Лестер Сити"/ «Ньюкасл»)

Удары 8/12

Удары в створ 5/3

Владение 47%/53%

Угловые 4/6

Нарушения 9/16

Составы команд:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс (Сумаре, 6'), Кастань, Томас, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 71'), Мэддисон (МакАтир, 88'), Дьюсбери-Холл, Дака.

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Манкильо, Льюис (Мерфи, 62'), Шелви (Ритчи, 85'), Уиллок, Алмирон (Фрэйзер, 62'), Сен-Максимен, Жоэлинтон, Уилсон.

Эта победа стала для команды Брендана Роджерса восьмой в текущем сезоне АПЛ. «Лисы», набрав 22 очка, поднялись на восьмое место. «Ньюкасл» с девятью очками остался на предпоследней девятнадцатой строчке в зоне вылета.