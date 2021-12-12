Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» менее опасен, чем «Дельта». Однако эта разновидность вируса может снижать эффективность вакцин от COVID-19, отмечается в сообщении.

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Пока имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «Омикрон». Предварительные данные свидетельствуют, что новый штамм будет менее опасным, т.к. большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные либо с легкими симптомами, отмечается в сообщении ВОЗ.

Также известно, что «Омикрон» выявлен в 63 странах. По прогнозам ВОЗ, он превзойдет «Дельта» по скорости распространения.