Женева, Швейцария, , 19:47 — REGNUM Новый штамм COVID-19 «Омикрон» зафиксировали в 63 странах мира, говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

«По состоянию на 9 декабря случаи инфицирования людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ», — говорится в сообщении.

В ВОЗ также выразили обеспокоенность в связи с высокими темпами распространения нового штамма.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко отметила, что в столице России наиболее распространены штамм коронавируса «Дельта» и уханьский штамм, при этом штамм «Омикрон» пока «ничем существенным не пугает».

Читайте также: Врач московской больницы: «Омикрон» пока «ничем существенным не пугает»