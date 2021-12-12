Варшава, , 19:38 — REGNUM При попытке нелегальных мигрантов штурмовать границу Белоруссии и Польши пострадал польский солдат. Об этом 12 декабря говорится в сообщении погранслужбы Польши в Twitter.

Группа из 55 агрессивно настроенных людей пыталась пересечь границу в районе деревни Черемха на северо-востоке Польши. Один польский солдат получил удар камнем в лицо, ему оказали помощь, отмечается в сообщении.

Также дополняется, что группа нелегалов все же пересекла границу, все они задержаны.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом. Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе.