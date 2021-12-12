Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов принять меры в отношении России в случае ее возможного вторжения на Украину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Президент Джо Байден ясно сказал президенту Владимиру Путину, и я ясно говорил это министру Сергею Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России», — отметил Блинкен.

Тем не менее, госсекретарь не привел никаких доказательств об агрессивных намерениях России.

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Блинкен также отметил, что урегулирование напряженности вокруг Украины отвечает интересам Соединенных Штатов и России.

«Дипломатия, диалог и деэскалация гораздо предпочтительнее. Если Россия пойдет по этому пути, нового кризиса и потенциального конфликта удастся избежать. Это находится и в наших, и в российских интересах», — добавил дипломат.

Напомним, за последнее время высокопоставленные представители США и стран Евросоюза регулярно заявляют о возможном вторжении России на Украину. Тем не менее, российская сторона опровергает указанные утверждения, называя их пустыми и безосновательными.