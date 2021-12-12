Блинкен: США готовы принять меры в случае вторжения России на Украину
Вашингтон, 12 декабря, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов принять меры в отношении России в случае ее возможного вторжения на Украину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.
Тем не менее, госсекретарь не привел никаких доказательств об агрессивных намерениях России.
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Блинкен также отметил, что урегулирование напряженности вокруг Украины отвечает интересам Соединенных Штатов и России.
Напомним, за последнее время высокопоставленные представители США и стран Евросоюза регулярно заявляют о возможном вторжении России на Украину. Тем не менее, российская сторона опровергает указанные утверждения, называя их пустыми и безосновательными.