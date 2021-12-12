Киев, , 19:30 — REGNUM Около 100 противников вакцинации от коронавируса 12 декабря перекрыли в Полтаве (Украина) автотрассу Киев — Харьков. Об этом 12 декабря передает УНИАН.

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Участники акции держат в руках плакаты с требованием отменить обязательную вакцинацию от COVID-19, введенную для некоторых категорий граждан на Украине. Из-за данных действий на дороге образовалась пробка из грузовиков.

Ранее, 24 ноября, митинг прошел в центре Киева, участники держали в руках плакаты с перечеркнутым QR-кодом.