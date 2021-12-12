Вашингтон, 12 декабря, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Достичь стабильных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией стремятся власти США. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен

По его словам, глава Белого дома США Джо Байден во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным ясно дал понять, что «нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией».

При этом Блинкен добавил, что Вашингтон ответит вместе с союзниками на возможные «безрассудные и агрессивные» действия России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИД Великобритании и Германии Элизабет Трасс и Анналеной Бербок обсудил ситуацию вокруг Украины.