Мехико, , 19:18 — REGNUM Известный мексиканский актер, певец, кинопродюсер Висенте Фернандес Гомес ушел из жизни в возрасте 81 года 12 декабря. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

В 2012 г. артист перенес сложную операцию, в результате которой ему из-за опухоли удалили половину печени. В этом году был госпитализирован после падения на своем ранчо.

Его песни популярны в латиноамериканских семьях, а музыка известна во всем мире.

В числе композиций есть такие хиты, как «Volver, volver», «El rey», «Por tu maldito amor». Певец продал свыше 65 млн альбомов и снялся в более 35 фильмах.

Выиграл три «Грэмми», был назван Человеком года Академией латинской звукозаписи в 2002 г.

В 1998 г. получил звезду на Голливудской аллее славы.