Москва, , 19:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что властям страны удалось многого достичь в развитии оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

"Одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить экономику и на базе восстановленной экономики и социальной сферы, потому что нужно же и людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать, на этой базе восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать наши научные школы и вооруженные силы. Действительно, многое в этом удалось сделать», — подчеркнул глава государства.

Путин заметил, что Россия в перспективных военных разработках является мировым лидером.

«В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — резюмировал президент.

В заключении своей мысли Путин отметил, что ведущие военные державы в будущем также смогут создать собственное гиперзвуковое оружие, однако к тому времени у России появится средство для борьбы с ним.