Лондон, , 19:14 — REGNUM Исследователи выяснили, что избыток витамина B9 (фолиевая кислота) может привести к раку. Об этом 12 декабря пишет Daily Express.

Отмечается, что люди, которые не испытывают недостатка фолиевой кислоты, имеют меньше шансов заболеть некоторыми видами рака, а вот превышение ее дозы поспособствует росту числа раковых клеток.

Людям следует следить за уровнем фолиевой кислоты в организме: оптимальная доза равна приблизительно 400 микрограммам в сутки, считает профессор Университета Алабамы в Бирмингеме, диетолог Бет Китчин. Угроза развития рака появляется в том случае, если существенно отклонить этот показатель.