Киев, , 19:06 — REGNUM На бульваре Тараса Шевченко в Киеве (Украина) из-за повреждения водопровода провалился асфальт. Сейас движение перекрыто, а также временно изменены маршруты общественного транспорта. Об этом 12 декабря сообщается на сайте киевской горадминистрации.

Отмечается, что сотрудники «Киеводоканала» приступили к ликвидации повреждения.

Ранее в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации заявили, что из-за подмывания проезжей части напротив здания Верховной рады в центре Киева провалился асфальт.