Бухарест, , 19:02 — REGNUM В Румынии число выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» достигло восьми. Минздрав страны подозревает, что еще семь человек могут быть заражены данным штаммом, но лаборатория пока это не подтвердила. Об этом 12 декабря передает Digi24.

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4 случая заражения штаммом «Омикрон» подтверждены 11 декабря: у спортсмена из команды по регби и трех лиц, контактировавших с ним. Еще один случай выявлен 12 декабря у вернувшегося из Нигерии мужчины.

Ранее ВОЗ приняла решение классифицировать новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». При этом существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, отметили в ВОЗ.