Вашингтон, , 18:56 — REGNUM В случае «военной агрессии» России против Украины газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) вряд ли заработает. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Если он (СП-2 — прим. ИА REGNUM) когда-то и начнет функционировать … трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины», — сказал госсекретарь США.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что функционирование газопровода СП-2 является приоритетом США, поскольку через него можно будет продолжать оказывать давление на Россию и препятствовать её «вторжению» на Украину.