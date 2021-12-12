Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM В Екатеринбурге часть жилого района ЖБИ осталась без отопления. Об этом сообщают сами жители, пишут СМИ.

Теплосеть

Dorus.ru

По словам граждан, батареи остыли ещё утром. При этом на улице температура воздуха ниже минус 10 градусов.

По данным Екатеринбургской теплоснабжающей компании, проблема коснулась порядка 20 домов. При этом они продолжают отапливаться, хотя и по сниженным параметрам. В структуре добавили, что причиной произошедшего стала авария на теплосетях. После получения сигнала о ней ремонтные бригады приступили к замене трубы.