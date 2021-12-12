Москва, 12 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. 12 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Насименто, Баринов, Рыбус, Марадишвили, Зинович, Бабкин, Рыбчинский, Керк, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Фищенко, Плиев, Никитин, Журавлев, Мрзляк, Милетич, Алиев, Ботака-Иобома, Камилов, Агаларов.

На данный момент «Локомотив» с шестью победами и 25-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа», набрав лишь 16 очков, идет на пятнадцатой строчке в зоне вылета.

В последний раз «Локомотив» и «Уфа» играли между собой 6 августа 2021 года. Тот матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Олег Иванов (45+8' пенальти) и Виталий Лисаков (73' Даниил Куликов).