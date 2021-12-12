Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Если Украина и Грузия будут соответствовать требованиям Североатлантического альянса, то вопрос по членству этих двух стран в НАТО может продвинуться. Об этом 12 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Энтони Блинкен U.S State Department

«Это приблизит (решение вопроса по вступлению Украины и Грузии в НАТО — прим. ИА REGNUM)», — заявил Блинкен.

То, что военный блок для Украины и Грузии открыт, было подтверждено еще в 2008 году, сказал госсекретарь США.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что НАТО не пойдёт на компромиссы с крупными странами, такими как Россия, в вопросах вступления в альянс таких государств, как Украина или Грузия.